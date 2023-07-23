ASKERLER ESPRESSOYA SU KATILMASINI İSTER

Savaşı kazanan Amerikalı askerler İtalya'ya gelir. Askerler kahve dükkanlarına geldiğinde espresso sipariş ederler ancak çok sert olduğu için içemezler. Bunun üzerine Amerikan askerleri espressonun üzerine su eklenmesini talep eder. İtalyan'lar espressonun üzerine su eklenmesini başta küçümser ancak Amerikalılar espressoyu ancak böyle içebilirler.