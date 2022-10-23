Akdeniz'in en büyük yarışlarından biri olan American Hospital The Bodrum Cup ödül töreni ve Atena konseriyle son buldu. Son gün yarışı olan 11 millik Bodrum - Bodrum etabının tamamlanmasının ardından Ağanlar tersanesinde buluşan yarışmacılar görkemli bir geceyle ödüllerine kavuştu. Bu yıl Mavi ekonomiye dikkat çekmek için düzenlenen yarışa 70 tekne 1500 katılımcı ile gerçekleşti. İlk gün Bodrum - Çökertme etabı ile başlayan yarış, Çökertme - Kisebükü etabıyla devam etti. Ardından Kisebükü -Gümüşlük etabı ve Gümüşlük - Bodrum etabı için açılan yelkenler yarışın son gününde 11 mil mesafede yarışarak Bodrum - Bodrum etabı ile yarış son buldu. Renkli görüntülerin oluştuğu yarışta kıyasıya mücadele eden yelkenli ahşap tekneler son gün yarışı için bir müddet rüzgar belkeyen yelkenliler rügarın çıkmasıyla yarışa başladı. Son gün yarışı olan Bodrum - Bodrum etabında KADES uygulamasına farkındalığın oluşması ve tanınırlığının arması için yelkenler açıldı. Yarışa, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Süleyman Ercan, The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras ve The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal da katıldı.
Şampiyon Hızır 1 oldu
5 gün boyunca dalgalarla mücadele eden yarşmacılar ödül töreni için Ağanlar tersanesinde buluştu. Teker teker ödüllerini alan yarışmacılar Atena konseriyle gönüllerince eğlendi. The Bodrum Cup genel sıralamada "Hızır 1" birinci, "Take İt Easier" ikinci, "Bodrum (STS)" de üçüncü oldu. Geçen yıl ve daha önceki yıl da genel klasmanda şampiyon olan "Hızır 1" teknesinin üçüncü şampiyonluğunu elde edip regatta bayrağını ömür boyu taşımak için hak kazandı.
Ödül törenine, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkan Vekili İbrahim Akbaş'ın da arasında olduğu protokol üyeleri katıldı.
Törende Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında hayatını kaybeden vatandaşlar ve yarışta fenalaşarak hayatını kaybeden doktor yarışmacı Nihan Eren için 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!