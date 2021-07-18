Papa’dan Küba için barış ve diyalog çağrısı

Bu zor zamanlarda Küba’nın sevgili insanlarına yakın olduğunu söyleyen Papa, 11 gün hastanede kaldıktan sonra Vatikan’da ilk defa kamuoyu önüne çıktı.

Papa aynı zamanda Güney Afrika’daki şiddet olaylarına son verilmesi çağrısında bulunurken Almanya, Belçika ve Hollanda’da yaşanan sele ilişkin ‘‘felaket’ açıklamasını yaptı.

Katolik dünyasını ruhani lideri ameliyattan sonraki ilk geleneksel görünümünde kalabalığa seslenerek mesajlar verdi.

Papa, Roma'daki büyük Katolik hastanesinde kalın bağırsak operasyonu nedeniyle 10 gün kaldıktan sonra, 14 Temmuz'da Vatikan'daki evine dönmüştü.