Ameliyat sonrası 'düşük ayak' teşhisine suç duyurusu

29 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya'da garsonlukla geçimini sağlarken geçirdiği miyom ameliyatı sonrası düşük ayak (ayağı yukarıya kaldıramama) sorunu yaşayan Feride Kandan (41),çalışamaz hale geldi. 2 çocuğuyla kirada oturan Kandan, ihmalleri olduğu gerekçesiyle iki sağlık görevlisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
DHA'nın haberine göre; Antalya'da yaşayan Feride Kandan, geçen yıl eylül ayında doğum yaptıktan 2 ay sonra miyom ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası sol ayağını hissetmeyen Kandan'a, 'düşük ayak' teşhisi kondu. Ayağını sürüyerek yaşamını sürdüren Kandan, doktor ve hemşire ihmali olduğunu ileri sürerek Sağlık İl Müdürlüğü'nün yanı sıra savcılığa şikayette bulundu. Antalya Valiliği, Kandan'ın şikayeti sonrası doktor ve hemşire hakkında inceleme başlattı.
Valilik, iğneyi yapan hemşirenin 28 yıllık tecrübesini ve hemşirenin Kandan'ın uyuşturucu bağımlısı olabileceği yönündeki ifadesini göz önüne alarak, iki sağlık görevlisi hakkında soruşturmaya izin vermedi. Valilik kararında, bilirkişi ve adli tıpça hazırlanan raporlar göz önünde bulundurularak, nadir gelişme ihtimali olan komplikasyon olarak değerlendirildi. Kandan, ihmalleri olduğu gerekçesiyle iki sağlık görevlisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
KIRILAN 200 LİRALIK MEDİKAL ÜRÜNÜ BİLE ALAMADI
İki çocuğuyla yaşayan Kandan, ayağındaki sıkıntı nedeniyle çalışamaz duruma geldiğini söyledi. Sol bacağını ayağından dolayı tam anlamıyla kullanamadığı için garson olarak iş bulamadığını anlatan Kandan, "Acı çekiyorum. Sürüne sürüne çocuğuma bakıyorum, ayağımı tam kullanamadığım için iş bulamıyorum. Yürümeme yardımcı olan afo olarak bilinen medikal malzemeyi daha önce SGK kapsamında almıştım. Kırıldı, şimdi bu afoya verecek param dahi yok. Hemşire uyuşturucu kullandığımı söylemiş, bu iftiranın da cezasız kalmasını istemiyorum. Her türlü kan tahliline baksınlar. Acılarımın üstüne bir de iftira atıldı. Gönüllü bir avukata ihtiyacım var. Hakkımı arayacağım" dedi.
800 LİRAYLA GEÇİNİYOR
Vefat eden babasının emekli maaşından gelen 800 lirayla geçinmek zorunda olduğunu anlatan Kandan, bunun 400 lirasını kiraya verdiğini, komşularının desteğiyle ayakta kalmaya çalıştığını belirterek, "Ayağım sağlam olsa hiçkimseye ihtiyaç duymazdım. Çalışırken birilerinden borç isteyebiliyor ve geri ödüyordum. Şimdi çalışamadığım için kimseden borç da istemiyorum" dedi.
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