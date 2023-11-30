Ameliyat olan Tanyeli'den açıklama

8 HAFTA SONRA BİR AMELİYAT DAHA OLACAK

Tanyeli, ameliyattan sonra son sağlık durumunu anlatarak "Ameliyatım iyi geçti arayıp, soran herkese teşekkür ederim. Dinlenmek zorunda olduğum ve serumlardan dolayı uyuduğum için cevap veremiyorum, affınıza sığınıyorum çok öpüyorum sizleri. Ameliyatın içeriğini sormuşsunuz 8 hafta sonra pankreas ameliyatı planlanıyor. Şu anda olduğum ameliyat olması gereken bir ameliyattı. Kendinize iyi bakın" dedi.