Techno müziğin dünyadaki bir diğer büyük ismi Monnom Black plak şirketinin sahibi Dax J, dinamik setleri ve prodüksiyonlarıyla isimlerinden yeni yeni söz ettiren ikili Deep Dimension, lokal sahnenin kahramanlarından Erman Sarı, Amelie Lens'in plak şirketi Lenske'nin göz bebeği Milo Spykers ve dünyaya kendini kanıtlamış isimlerden karanlık setleriyle bizleri dans ettiren Under Black Helmet unutulmazlara oynayacak.

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