Amed SK: 0 - Pendikspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor, deplasmanda Amed SK'yı 1-0 mağlup etti. İlk yarıda Leandro Kappel'in golüyle kazanan Pendikspor, puanını 14'e yükseltti. Amed SK ise haftayı 14 puanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Amed SK ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Iğdır Şehir Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Pendikspor oldu.
Kırmızı Beyazlılara galibiyeti getiren golü 15. dakikada Leandro Kappel attı.
Bu sonucun ardından Pendikspor puanını 14'e yükseltirken, Amed SK ise 14 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Amed SK, Erzurumspor FK'ya konuk olacak. Pendikspor, evinde Manisa FK'yı ağırlayacak.