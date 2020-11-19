Amcasının oğlunu öldüren yerel gazete sahibi hakkında müebbet hapis talep edildi

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık T.Ç, tutulduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ve müştekiler ise salonda hazır bulundu.
Duruşmada ifadesi dinlenen tanık İ.E, ölen Gökhan Ç. ile sokak üzerinde otururken sanığın arabayla geldiğini belirterek, "Arabadan inen T.Ç, direk tabancasını çıkardı, yere bir el ateş etti. Gökhan, "Amcamın oğlu, siz karışmayın" dedi. Gökhan yaklaştı bir şeyler konuşurken T.Ç. ona 3-4 el ateş etti, sonra Gökhan yere düştü. Sanık ardından aracına binip yanındakilerle uzaklaştı." ifadelerini kullandı.
Sanık T.Ç. ise arabadan inince önce yere ateş ettiğini vurgulayarak, öleni ve yakınlarını daha önce hiç aramadığını ve sosyal medyadan da haklarında bir yorumda bulunmadığını sözlerine ekledi.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık hakkında bir tahrik indirimi uygulanmaksızın kasten adam öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Taraf avukatlarının mütalaaya karşı süre istemeleri üzerine heyet sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
- Olay
Kentte yayımlanan bir yerel gazete ile internet sitesinin sahibi olan T.Ç, yaklaşık 5 yıldır görüşmedikleri öğrenilen amcasının oğlu Gökhan Ç. ile telefonda tartışmış, ikili, tartışmanın büyümesi üzerine 12 Mart 2019'da, buluşmak için merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Güçlü Sokağı'na gelmiş, T.Ç, tabancayla Gökhan Ç'ye ateş etmişti.
Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Gökhan Ç, çevredekiler tarafından bir otomobille Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılmış ancak müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olay sonrası kaçan T.Ç. ise bir süre sonra İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanmış, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştı.
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