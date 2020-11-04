Amcasını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Suriyeli tutuklu sanık Abdülkadir Halil Müllü ile avukatı katıldı.
Tercüman aracılığıyla savunma yapan sanık Müllü, amcasıyla aynı evde yaşadıklarını belirterek, "Amcamın oğlu ve eşi de bizimle aynı evde yaşıyordu. Olay günü ben mutfaktaydım. Amcam da diğer odadaydı. Akşam tartışmıştık. Niçin tartıştığımızı hatırlamıyorum. Odada yanıma geldi, ben de o esnada onu öldürmeye niyetlendim. Bıçakla boğazına vurarak, öldürdüm. 6 sefer bıçak vurduğumu hatırlıyorum. Daha sonra amcam koridora yürüyerek gitti, oraya düştü. Yanına gittiğimde ölmüştü." dedi.
Kısa bir süre sonra ise polislerin geldiğini anlatan sanık Müllü, kendisinin evden ayrılmasını istediği için amcasını öldürdüğünü ve çok pişman olduğunu söyledi.
Cumhuriyet savcısı, dinlenilmeyen tanık ve mağdurların zorla getirilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, mağdur ve tanıklar hakkında zorla getirilme kararı çıkarttı.
Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.
- İddianameden
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, polis ekiplerinin, 31 Aralık 2019'da aile kavgası ihbarı üzerine Esenyurt'ta gittikleri adreste, yerde yatan kişinin öldüğünü, her tarafta da kan izlelerinin bulunduğunu gördüğü anlatılıyor.
Olay yerindeki Abdülkadir Halil Müllü'nün de eli ve üzeri kanlı şekilde koridorda kolluk kuvvetlerini karşıladığı belirtilen iddianamede, küçük yaştaki bir çocuğun odada oturduğu kaydediliyor.
İddianamede, müşteki olarak ifadesi alınan Khetam Abdulhai'nin ölen İsmail Molla Umeyr'ın 6 yıldır imam nikahlı eşi olduğunu ve birlikte yaşadıklarını, eşinin yeğeni olan sanık Müllü'nün de Türkiye'den sınır dışı edildiğini ancak tekrar kaçak yollarla ülkeye gelerek kendilerinde kaldığını söylediği anlatılıyor.
Abdulhai'nin, olaydan bir gün önce mutfakta kendisine bakan sanık Müllü ile eşinin tartıştığını, eşinin de sanığın evlerinden gitmesini istediğini söylediği aktarılan iddianamede, sanığın evinde kaldığı amcasını darbettikten sonra yere yatırıp meyve bıçağıyla boğazını keserek öldürdüğü aktarılıyor.
İddianamede, sanık Abdülkadir Halil Müllü'nün "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.
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