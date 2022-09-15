Amcasını öldürdü, kuzenini yaraladı

AA

Malatya'da akrabalar arasındaki bıçaklı kavgada baba öldü, oğlu ağır yaralandı.

Darende ilçesi Sandıkkaya Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evde oturan akrabalar arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Muhammed K. (19), amcası Yusuf K. (52) ve oğlu Ahmet K.'yi (23) bıçakla ağır yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yusuf K., müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ahmet K., müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.