Amcası av tüfeğiyle öldürdü

İHA

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Dombaylı Mahallesi Dörtyol Kavşağı yakınlarında meydana gelen olayda, amca Meşur Gülmez (61) ile yeğenleri Barış Gülmez (49) ve Ahmet Gülmez (50) arasında iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine amca Meşur Gülmez, yeğeni Barış Gülmez'i av tüfeğiyle vurdu. Kardeşinin vurulduğunu gören Ahmet Gülmez de amcasına ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Barış Gülmez ile amcası Meşur Gülmez hastaneye kaldırıldı. Barış Gülmez, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Barış Gülmez'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Öte yandan tedavi sonrasında Meşur Gülmez ve yeğeni Ahmet Gülmez ise gözaltına alındı.