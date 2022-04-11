Amca yeğen tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Azay Mahallesi'nde ağabeyinin oğlu Sebahattin K. (53) ile kahvehane işleten Selahattin K. (65) arasında iş yerindeki anlaşmazlıklarından dolayı tartışma çıktı.

AA'nın haberine göre; tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Selahattin K'nin, yanında bulunan tabancayla ateş ettiği Sebahattin K. olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, olay yerine gelerek geniş güvenlik önlemi aldı. Vücuduna 5 kurşunun isabet ettiği öğrenilen Sebahattin K'nin cansız bedeni, otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.