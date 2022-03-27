Amca yeğen birbirlerini bıçakladı

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde, cadde ortasında alacak meselesi yüzünden tartışan Abdulkerim Büyükbaş ile yeğeni Salih Büyükbaş, birbirlerini bıçakladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yüksekova ilçe merkezindeki Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Abdülkerim Büyükbaş ile yeğeni Salih Büyükbaş arasında alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada amca ve yeğen birbirlerini bıçakla yaraladı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekiplerince Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tedavisinin ardından Salih Büyükbaş, taburcu edilirken, yeğenin ise yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Salih Büyükbaş ile ve yeğenin polise, birbirlerinden şikâyetçi olmadıklarını söyledikleri öğrenildi.