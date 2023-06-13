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Uşak'ta amca ile yeğenini hayattan koparan feci kaza!

Uşak'ta, kontrolden çıkarak karşı şeride geçen hafif ticari araç, tankerle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen hafif ticari araçtan yola savrulan Tolga Bulut ile amcası Osman Bulut, kaza yerinde hayatını kaybetti

Giriş: 13.06.2023 - 18:41 | Güncelleme: ABONE OL
Amca ile yeğenini hayattan koparan feci kaza!
AA

Uşak'ta hafif ticari araçla tankerin çarpışması sonucu amca ve yeğen hayatını kaybetti.

Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen hafif ticari araç, Ürünköy Kavşağı yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

Kontrolden çıkan araç daha sonra K.İ. (51) idaresindeki yem ham maddesi yüklü tankerle çarpıştı. Hafif ticari araçtaki Tolga Bulut (24) ile amcası Osman Bulut (38), çarpışmanın etkisiyle yola savruldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, amca ve yeğenin kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazeler, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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