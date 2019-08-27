İran'ın zenginleri bunaltıcı trafikten kurtulmak için ambulans kiralıyor. Tahran'daki özel bir ambulans servisi, telefon çaldığında hatta ülkenin bilinen futbolcularından biri olduğunu, futbolcunun sesini tanıyan operatörün futbolcunun tıbbi durumu hakkında bilgi almak istese de, futbolcu gülerek ailesinden kimsenin hasta olmadığını, şehirde bir günlüğüne rahatça gezebilmek için ambulans kiralamak istediğini söyledi.

Futbolcunun 2 saatlik yolu 10 dakikada alabileceği, bu nedenle ambulans kiralamak istediği, 1 günlük ambulans hizmeti için teklif ettiği paranın bir öğretmen maaşına denk olduğu belirtildi.

Zengin İranlılar, hatta öğrencileri üniversite sınavına hazırlayan özel öğretmenler için, bir ambulansı kendi özel arabası ve şoförü olarak kiralamak trafikle boğuşan ülkede son trend oldu. Geçtiğimiz hafta telefonla ulaşılan tüm ambulans şirketleri, acil servis araçlarının kötüye kullanımının kırmızı ışıklardan geçme ve hedeflerine açık bir yol bırakma kabiliyetine sahip olmaları nedeniyle halkın güvenini ciddi şekilde ihlal edeceğine dair endişelerini dile getirdi.

Ünlü futbolcudan kısa süre önce gelen çağrıyı alan Tahran'daki Naji özel ambulans servisinin başkanı Mahmud Rahimi, "Ne yazık ki, bu tür çağrıları zengin insanlardan, aktörler ve sporcular gibi ünlülerden alıyoruz" dedi. 15 yıldır Naji'de rezervasyon yapmaktan sorumlu olan Rahimi, "Bizim işimiz hastaları taşımak. Zenginler için sirenli bir taksi hizmeti değiliz" dedi.