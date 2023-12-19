Ambulansla uyuşturucu sevkiyatı
Olay, Balıkesir'de meydana geldi. Ambulans kiralayan uyuşturucu satıcıları, kilolarca uyuşturucuyu siren çalarak taşımaya çalıştı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Giriş: 19.12.2023 - 20:58 Güncelleme: 19.12.2023 - 20:59
Olay, Balıkesir'de meydana geldi.
Balıkesir ekiplerine, uyuşturucu sevkiyatı ihbarı yapıldı. Polis ekiplerinin takibi sonucunda, ambulans kiralayan uyuşturucu satıcılarının, kilolarca uyuşturucuyu siren çalarak taşımaya çalıştığı ortaya çıktı.
Ambulansta saklanan 9 kilo uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.