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        Haberler Gündem Ambulansla uyuşturucu sevkiyatı - Güncel haberler

        Ambulansla uyuşturucu sevkiyatı

        Olay, Balıkesir'de meydana geldi. Ambulans kiralayan uyuşturucu satıcıları, kilolarca uyuşturucuyu siren çalarak taşımaya çalıştı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 20:58 Güncelleme: 19.12.2023 - 20:59
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        Ambulansla uyuşturucu sevkiyatı
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        Olay, Balıkesir'de meydana geldi.

        Balıkesir ekiplerine, uyuşturucu sevkiyatı ihbarı yapıldı. Polis ekiplerinin takibi sonucunda, ambulans kiralayan uyuşturucu satıcılarının, kilolarca uyuşturucuyu siren çalarak taşımaya çalıştığı ortaya çıktı.

        Ambulansta saklanan 9 kilo uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi.

        Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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