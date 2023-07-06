Ambulansın peşine takıldı; takip mesafesini korumayınca kaza yaptı

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Kaza dün öğle saatlerinde D-100 Karayolu Sefaköy mevkii Topkapı istikametinde meydana geldi.

Bir sürücü, trafiğe yakalanmamak için sol şeritte ilerleyen ambulansın peşine takıldı. Bu sırada araçtaki bir kişi de o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülüyordu.

Takip mesafesini korumayan sürücü yavaşlayan ambulansa arkadan çarptı.

Ambulansa çarpan araç savrularak dururken kaza da şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımında Bakan Koca, "Nasılsa önümde ambulans var, bana bir şey olursa kurtarırlar. İstanbul’da yaşanan bu kazanın benzerlerinden kaçınmak için, trafikte ambulansın peşine takılmaktan ve takip mesafesi kuralını ihlal etmekten kaçınılmalı." ifadesini kullandı.

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“Nasılsa önümde ambulans var, bana bir şey olursa kurtarırlar.”



İstanbul’da yaşanan bu kazanın benzerlerinden kaçınmak için, trafikte ambulansın peşine takılmaktan ve takip mesafesi kuralını ihlal etmekten kaçınılmalı. pic.twitter.com/nTvOIg2ucQ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 6, 2023

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.