Ambulansın geçişine izin vermeyen sürücülere ceza yağdı!

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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte bir ambulansın geçişine izin vermeyen sürücülere ceza yağdığı kaydedildi.

Açıklamada şunlar denildi: "30 Temmuz 2022 günü ilimiz Kuzey Çevre Yolu Pursaklar varyantı havalimanı istikametinde para almak için düğün konvoyunun önünü keserek trafiğin durmasına sebebiyet veren bir sürücü ile ambulansın geçişine izin vermeyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 9 sürücüye toplam 11 bin 56 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca bir sürücü hakkında adli işlem başlatılmıştır."