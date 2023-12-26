Ambulansın çarptığı kadın öldü!

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Kocaeli'ndeki kaza, 22 Aralık günü İzmit ilçesi Cedit Mahallesi´nde bulunan Kocaeli Devlet Hastanesi'nin otopark çıkışında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hasta Nakil Ambulansı, otoparktan çıktığı esnada yolda yürümekte olan Sevim Karayel´e (68) çarptı. Kaza nedeniyle ağır yaralanan Karayel, aynı ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Tedavi altına alınan Karayel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 4 çocuk annesi olan Karayel, toprağa verildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde hasta nakil ambulansının otoparktan çıkıp dönüş yaptığı esnada yolda yürüyen Karayel´e çarpıp aracın altına aldığı anlar yer aldı. Ambulanstan inen sürücü ve çevredeki vatandaşların yaralı kadını sedyeye taşıdığı, daha sonra aynı araç ile hastaneye götürüldüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.