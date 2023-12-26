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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ambulansın çarptığı kadın öldü!

        Ambulansın dönüş yaptığı esnada çarptığı kadın hayatını kaybetti

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ambulans dönüş yaptığı esnada yolda yürüyen 68 yaşındaki Sevim Karayel'e çarptı. Kareyel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 23:27 Güncelleme: 26.12.2023 - 23:27
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        Ambulansın çarptığı kadın öldü!
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        Kocaeli'ndeki kaza, 22 Aralık günü İzmit ilçesi Cedit Mahallesi´nde bulunan Kocaeli Devlet Hastanesi'nin otopark çıkışında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hasta Nakil Ambulansı, otoparktan çıktığı esnada yolda yürümekte olan Sevim Karayel´e (68) çarptı. Kaza nedeniyle ağır yaralanan Karayel, aynı ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Tedavi altına alınan Karayel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 4 çocuk annesi olan Karayel, toprağa verildi.

        GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

        Çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde hasta nakil ambulansının otoparktan çıkıp dönüş yaptığı esnada yolda yürüyen Karayel´e çarpıp aracın altına aldığı anlar yer aldı. Ambulanstan inen sürücü ve çevredeki vatandaşların yaralı kadını sedyeye taşıdığı, daha sonra aynı araç ile hastaneye götürüldüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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