Ambulansa 76 kez saldırdı

Diyarbakır’da zihinsel engelli R.B. (30), hastaneye hasta bırakan ambulansa kaldırım taşıyla saldırdı. Gözaltına alınan şüphelinin, daha önce 75 kez ambulanslara taşlarla saldırdığı belirlendi.

Olay, akşam saatlerinde Dicle Üniversitesi Hastanesi’nin acil girişinde meydana geldi. İddiaya göre zihinsel engelli R.B., Bismil ilçesinden sevk edilen hastayı teslim eden ambulansa, dönüşü sırasında kaldırım taşıyla saldırdı.

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Ambulansta hasar oluşurken, sağlık ekiplerinin şikayeti üzerine R.B., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. R.B.’nin daha önce de 75 kez ambulanslara taşlarla saldırdığı ve zihinsel engelinin bulunduğu belirlendi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.