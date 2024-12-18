Ambulans saldırganı yakalandı!

Ümraniye’de ambulans şoförüne saldırarak ambulansı yumruklayan 19 yaşındaki şüpheli yakalandı.

İHA'nin haberine göre Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi’nde geçtiğimiz gün sağlık ekiplerinin tedavisini reddeden alkollü kişinin, 112 şoförüne saldırmaya çalışarak ambulansı yumruklamasına ilişkin çalışma başlatılmıştı.

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Olayda, bir kişinin narkotik ilaç kullandığı yönündeki ihbar nedeniyle olay yerine intikal edildiği sırada ilacın etkisindeki şüphelinin sağlık görevlilerine saldırıp hakaret ettiği ve ambulans aracına zarar verdiği belirlendi.

Yürütülen çalışmalarda olayı gerçekleştiren kişinin U.S.İ.(19) olduğu tespit edildi. Aynı gün adresinde yakalanan şüphelinin üst aramasında 2,25 gram uyuşturucu hap ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli, “Görevli Memura Mukavemet, Kasten Yaralama, Tehdit, Kamu Malına Zarar Verme ve Uyuşturucu Madde Kullanmak” suçlarından adliyeye sevk edildi. Ambulans şoförüne darp girişimi! Aranıyor