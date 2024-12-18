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        Haberler Gündem Güncel Ambulans saldırganı yakalandı! | Son dakika haberleri

        Ambulans saldırganı yakalandı!

        İstanbul Ümraniye'de sağlık görevlilerine saldıran saldırgan yakalandı. Şüphelinin üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 14:39 Güncelleme: 18.12.2024 - 14:39
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        Ambulans saldırganı yakalandı!
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        Ümraniye’de ambulans şoförüne saldırarak ambulansı yumruklayan 19 yaşındaki şüpheli yakalandı.

        İHA'nin haberine göre Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi’nde geçtiğimiz gün sağlık ekiplerinin tedavisini reddeden alkollü kişinin, 112 şoförüne saldırmaya çalışarak ambulansı yumruklamasına ilişkin çalışma başlatılmıştı.

        Olayda, bir kişinin narkotik ilaç kullandığı yönündeki ihbar nedeniyle olay yerine intikal edildiği sırada ilacın etkisindeki şüphelinin sağlık görevlilerine saldırıp hakaret ettiği ve ambulans aracına zarar verdiği belirlendi.

        Yürütülen çalışmalarda olayı gerçekleştiren kişinin U.S.İ.(19) olduğu tespit edildi. Aynı gün adresinde yakalanan şüphelinin üst aramasında 2,25 gram uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Konu ile ilgili yakalanan şüpheli, “Görevli Memura Mukavemet, Kasten Yaralama, Tehdit, Kamu Malına Zarar Verme ve Uyuşturucu Madde Kullanmak” suçlarından adliyeye sevk edildi.

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