Arnavutköy'de ambulans otomobilin üstüne devrildi
İstanbul Arnavutköy'de bir kamyonun çarptığı ambulans otomobilin üzerine devrildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı
Arnavutköy'de hasta almaya giden ambulansa kamyon çarptı.
DHA'nın haberine göre çarpmanın etkisiyle ambulans kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin üstüne devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI
Kaza, sabah saatlerinde Arnavutköy Dursunköy Eski Edirne Caddesi mevkiinde meydana geldi. Olayda bir kamyonet, vakaya giden özel ambulansa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ambulans karşı şeritte kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin üzerine devrildi.
Olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yaşanan kazada şans eseri yaralanan olmazken bölgede trafik yoğunluğu oluştu.