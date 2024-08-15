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        Haberler Gündem Güncel Ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı | Son dakika haberleri

        Ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

        Kayseri'de ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulans ve özel araçlarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 14:29 Güncelleme: 15.08.2024 - 14:29
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          Kayseri'de E.K. yönetimindeki ambulans ile T.O. idaresindeki otomobil, merkez Kocasinan ilçesi Bekir Yıldız Bulvarı ile Çınarcık Caddesi'nin kesiştiği noktada çarpıştı.

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          Çarpışmanın etkisiyle savrulan ambulans, su kanalının korkuluk demirlerine çarparak durabildi.

        • 3

          Kazada ambulans şoförü ve 2 sağlık çalışanı ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        • 4

          Yaralılar, ambulans ve özel araçlarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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