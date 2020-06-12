Okmeydanı'nda bulunan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi önünde duran hasta nakil ambulansını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Çetin A. bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılıkça ifadesi alınan Çetin A., "kamu kurumuna ait eşyaya karşı nitelikli hırsızlık" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli Çetin A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.