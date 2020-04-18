Ambulans helikopter, üç günlük bebek için havalandı - ANTALYA

Kentteki özel bir hastanede dünyaya gelen Berkant Çaçar'ın kronik rahatsızlığı olması üzerine yetkililerden yardım istendi.Sağlık Bakanlığının talimatıyla Konya'dan havalanan ambulans helikopter, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi heliport alanına indi.Ambulansla hastaneden getirilen bebek, helikopterle Konya Başkent Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

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