Ambulans helikopter elini kıyma makinesine kaptıran kişi için havalandı

Darende Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yurdu'nda görev yapan Hamit Turgut (40),elini kıyma makinesine kaptırdı.

Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine Turgut, 112 Acil Servis ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede 3 parmağının koptuğu belirlenen Turgut için 112 komuta merkezinden hava ambulansı talep edildi.

Turgut, ilçe stadına inen hava ambulansıyla Malatya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.