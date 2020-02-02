Olayın daha da büyümemesi için evden çıktığını ima eden Depp ise "Evet dün gece gittim. Dürüst olmak gerekirse daha fazla fiziksel şiddet, daha fazla fiziksel istismar olması fikrine bile katlanamadım. Çünkü devam etseydik, bu kötü olurdu. Ve bebeğim, bunu sana daha önce de söyledim. Ödüm kopuyor, şu anda resmen bir suç mahallindeyiz" diyor.