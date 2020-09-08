Ancak Heard’ın da benzer bir gerekçeyle eğer dava Ocak’tan daha sonraki bir tarihe ertelenirse Aquaman 2’nin çekimleri sırasında problem yaşayabileceğini söylediği belirtiliyor.



Mahkeme belgelerine göre aktristin avukatları Depp’in stüdyoya davanın tarihlerine dair bilgi vermediğini ve çekimlere yönelik ayarlamayı ona göre yapmadığını söylüyor.