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Amber Heard, Johnny Depp ile karalama davasında uzlaşmaya gitti - Magazin haberleri

Amber Heard, Johnny Depp ile karalama davasında uzlaşmaya gitti

ABD'li aktör Johnny Depp'in avukatları, oyuncunun eski eşi Amber Heard'ün Depp'e 1 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ederek karalama davasında uzlaşmaya gittiğini açıkladı

Giriş: 20.12.2022 - 10:32 | Güncelleme: ABONE OL

  • Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp (58) ile Amber Heard (36), 15 aylık evliliklerini 2017'de noktalamıştı. Heard, 2018'de Washington Post'a yazdığı bir makalede kendisini taciz mağduru olarak nitelemiş, Depp de bu yazıda kendisine iftira atıldığı gerekçesiyle dava açmıştı. Heard ise ifadelerinin "düzmece" olduğunu söyleyen Depp'e karşı dava açmıştı.

  • Bütün dünyanın 'bir Hollywood filmi' gibi takip ettiği Depp ve Heard'ün 'taciz' ve 'iftira' davasında jüri, kararını açıklamıştı. Haziran ayında Virginia'daki mahkeme jürisi çoğunlukla, 59 yaşındaki aktör Depp'in lehine karara varmıştı.

  • BBC'nin aktardığı habere göre; Heard, Aralık ayı başlarında, jürinin kararının bozulması ya da tamamen yeni bir duruşma yapılması talebiyle temyiz başvurusunda bulunmuştu. Ancak Heard Pazartesi günkü açıklamasında, "Amerikan hukuk sistemine olan inancını yitirdiği için" uzlaşma yolunu seçtiğini söyledi.

  • Depp, ismini vermeden "ev içi istismarı temsil eden kamusal bir figür" tanımını kullanan eski eşine dava açınca, Heard de ifadelerinin "düzmece" olarak nitelenmesi üzerine karşı dava açmıştı.

    Altı hafta süren ve televizyonda yayınlanan duruşmayı kamuoyu yakından  takip etti. 2017'de boşanan çift, beş yıllık ilişkilerine dair birbirinden tamamen farklı açıklamalar yaptı ve her ikisi de diğerini kötü davranış ve şiddetle suçladı.

    Jüri çoğunlukla Depp'in yanında yer aldı ve kendisine 15 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi. Depp, iki yıl önce İngiltere'de benzer bir davayı kaybetmişti.

  • Depp, kendisinin de Heard'e 2 milyon dolar tazminat ödemesi kararını temyize götürmüştü. Pazartesi günü Depp'in avukatları yaptıkları açıklamada "Depp için bu acı dolu sayfayı resmen kapattıkları için mutlu olduklarını" belirtirken, aktörün 1 milyon dolarlık tazminatı bir dizi hayır kurumuna bağışlayacağını belirttiler.

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