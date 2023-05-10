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Amber Heard, İspanya'ya taşındı - Magazin haberleri

Amber Heard, İspanya'ya taşındı

Johnny Depp'in açtığı iftira davasını kaybeden Amber Heard'ün oyunculuğu bıraktığı ve Hollywood'u terk ettiği iddia edildi. Boşanma sürecindeki söylemleri nedeniyle prestiji sarsılan ünlü oyuncunun, İspanya'ya taşındığı konuşuluyor

Giriş: 10.05.2023 - 14:16 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp ile Amber Heard, 15 aylık evliliklerini 2017'de noktalamıştı. Heard, 2018'de Washington Post'a yazdığı bir makalede kendisini taciz mağduru olarak nitelemiş, Depp de bu yazıda kendisine iftira atıldığı gerekçesiyle dava açmıştı. Heard ise ifadelerinin "düzmece" olduğunu söyleyen Depp'e karşı dava açmıştı.

    Bütün dünyanın 'bir Hollywood filmi' gibi takip ettiği Depp ve Heard'ün 'taciz' ve 'iftira' davasında jüri, kararını açıklamıştı. Haziran ayında Virginia'daki mahkeme jürisi çoğunlukla, 59 yaşındaki aktör Depp'in lehine karara varmıştı.

  • İSPANYA'YA YERLEŞTİ

    Eski eşiyle çalkantılı boşanma süreci nedeniyle prestiji sarsılan ve Depp’e 10 milyon dolardan fazla tazminat ödemesi gereken Amber Heard hakkında yeni bir söylenti ortaya atıldı. Hollywood'a veda ettiği öne sürülen Heard'ün, İspanya'ya yerleştiği konuşuluyor.

  • KARMAŞADAN UZAK KALMAK İSTİYOR

    Başkent Madrid'de kızı Oonagh ile görülen Amber Heard'ün artık Avrupa'da yaşayacağı belirtildi. 'Daily Mail'in haberine göre; İspanyolca konuşabilen Heard, İspanya'da çocuğunu yetiştirmek ve tüm karmaşadan uzak kalmak istiyor.

  • "HOLLYWOOD'A DÖNMEK İÇİN ACELESİ YOK"

    Ünlü oyuncuya yakın kaynaklar, "Amber Heard'ün Hollywood'a dönmek için acelesi yok ama doğru zaman ve doğru projeyi bulduğunda dönecektir" ifadelerini kullandı.

  • O DA KIRSALA YERLEŞTİ

    Ayrıca Johnny Depp de geçtiğimiz aylarda davanın ardından zamanının büyük bir bölümünü İngiltere'nin Somerset kentinde geçirdiğini söylemişti. Daha sakin ve huzurlu bir hayat sürdürmeyi hedeflediğini belirten 59 yaşındaki oyuncu, şehir hayatından uzaklaşmak ve bir süre kırsalda yaşamak istediğini belirtmişti.

  • Johnny Depp, "Kendine has karakteri olan yerleri seviyorum. Birçok farklı yerde evim var ve hepsinin benim için özel bir anlamı var. Yalnızca 'Evlerim var' demiyorum, her birini kullanıyorum çünkü her biri çok özel" demişti.

    Fotoğraflar: AP

  • Johnny Depp ile Amber Heard

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