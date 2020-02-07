Konuşmanın sonlarında ise Depp eşine "Canını yaktım. Canını yaktım. Ama seni hayattaki her şeyden çok seviyorum. Seninle mahkemeye gitmek istemiyorum. Senin ismini karalamak istemiyorum. Bunun barışçıl, aramızda yapılmasını istiyorum. Uzlaşmalıyız. Bu son şans Amber. Bu belgeleri hazırladığımda, geri dönüş yok" diyor.