Kate James, ifadesinde olayı ona anlattığını Heard'ün da kendisine bir silah alması önerisinde bulunduğunu ifade etti.

James, konuyla ilgili, "Bayan Heard onunla yaptığımız bu konuşmada anlattıklarımı çaldı ve kendi yararına kullanmak üzere çarpıttı" açıklamasında bulundu.