Amber Heard'e 'yalancılık' suçlaması

Bunun üzerine Herad'ın avukatları konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Avukatlara göre; kendisine 'karısını döven adam' tabirini kullandığı için iftira davası açtığı ancak davayı kaybettiği The Sun gazetesine yeniden dava açmaya hazırlanıyor ve bunun için Daily Mail gazetesiyle işbirliği yaptı.