"KATLANAMADIM"

Olayın daha da büyümemesi için evden çıktığını ima eden Depp ise şunları söylüyordu:

Evet dün gece gittim. Dürüst olmak gerekirse daha fazla fiziksel şiddet, daha fazla fiziksel istismar olması fikrine bile katlanamadım.