Motor parçaları arasından çıktı

06 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'den Bulgaristan'a giden gemideki bir konteynerde lüks araç motor parçaları arasında silah taşındığı ihbarı üzerine İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul Gümrükler Muhafaza Başmüdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler 11 Temmuz'da yaptığı ortak çalışmayla Ambarlı Limanı'nda bulunan gemide arama yaptı. Aramalarda lüks araçların motor parçaları arasına gizlenmiş 1 tabanca, 30 tabanca gövdesi, 1 uzun namlulu tabanca gövdesi, 53 şarjör, 28 icra yayı ve mili, 28 sürgü, değişik çap ve markalarda bin 200 mermi ile 30 uzun namlulu mermisi ele geçirdi.
2'Sİ YABANCI UYRUKLU 5 KİŞİ İSTANBUL'DA YAKALANDI
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili şüphelilerin tespiti, Türkiye'de bulunan bağlantılarının belirlenmesi ve yakalanması için çalışmalarını genişletti. Yapılan çalışmalarda Bulgaristan'da alıcı konumunda bulunan S.C. John, gümrükte yakalanan motor parçalarıyla ilgili bilgi almaya gelen M.M. Vladimirov, Türkiye'de konteynerlerin takibini üstlenen K.E., Bulgaristan'daki irtibat ve iletişimi sağlayan B.D., gümrük işlerini takip eden C.Ö. önceki gün gümrükte kalan mallarını almak üzere 4 Eylül'de Ambarlı Limanına geldiği sırada yakalanarak gözaltına alındı.
3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
K.E. ve C.Ö. Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı. 2'si yabancı uyruklu 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
MOTOR PARÇALARI ARASINDAN SİLAH VE SİLAH PARÇALARI ÇIKARTILMASI KAMERADA
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul Gümrükler Muhafaza Başmüdürlüğü ekiplerinin Ambarlı Limanı'nda konteynerde yaptığı aramalar polis kameralarına yansıdı. Görüntülerde konteynerden çıkartılan lüks araç motorları ve motor parçaları arasına gizlenmiş silah ve silah parçaları ele geçirilmesi görülüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!