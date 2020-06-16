Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneğinden "Çin'e ihracat toplantısı"

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) tarafından video konferans yöntemiyle süt ve süt ürünleri sektörüyle ilgili Çin ticari ataşelerin katıldığı toplantı düzenlendi.
Metin, burada yaptığı konuşmada, Çin'e süt ürünleri ihraç edilmesine yönelik 2012'de başlatılan sürecin neticelendiğini aktararak, Bakanlık olarak bu tür pazarlara daha fazla üreticiyle ürün satabilmek için çalışmalar sürdürdüklerini söyledi.
Yakın yerine uzak pazarlara ürün satabilmek için gayret gösterilmesinin önemine işaret eden Metin, "Çin gibi büyük pazarlara girebilmenin yanında kalıcı olmak da önemli. Pazara girişte özellikle numune noktasında sıkı denetimimiz olacak. Çin pazarından ürünlerimizin geri gelmemesi için ülke mevzuatına uyarlamamız lazım. Türkiye çıkışında sağlıklı denetim yaparsak, ürünlerimiz geri gelmemiş olur. Bakanlık olarak bundan sonraki hedefimiz sütün de Çin pazarına girmesini sağlamak bu yönde çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.
- "Çin halkının Maraş dondurmamızı sevdiğini biliyoruz"
ASÜD Başkanı Harun Çallı da derneğe üye 47 firmanın Çin'e süt ürünleri ihracı için izni aldığını anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:
"Eminim ki, Türk çiftçisinin alın teri sütümüz sanayicimizin emeği ile 6 milyar dolarlık Çin pazarlarında hak ettiği değere kavuşacaktır. Çin ile ilgili peynir ve süt tozu ağırlıklı talepler oluşuyor. Hedefimiz, katma değerli, inovatif ve geleneksel ürünlerimizi Çinli tüketicilere sunmak. Çin halkının Maraş dondurmamızı sevdiğini biliyoruz. Yanı sıra mozzarellamızı, kaşar peynirlerimizi, Ezine peynirimizi, vitamin deposu beyaz peynirimizi de sofralarından eksik etmeyecektir."
Ticaret Bakanlığının Pekin Ticaret Başmüşaviri Hakan Kızartıcı da Çin'e ihracat yapacak firmalara yardımcı olmaya devam edeceklerini belirterek, "Çin'de kendi alanımızı yaratabileceğimizi düşünüyoruz çünkü Çinli, yeni ürün denemeyi seviyor." dedi.
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