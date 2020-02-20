20 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından düzenlenen 15. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması'nda Türkiye'den bir öğrencinin projesi, bronz ödüle layık görüldü.
ASD açıklamasına göre, dernek tarafından her yıl düzenlenen 15. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması'nda dereceye giren 18 öğrencinin projesi, Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından her yıl düzenlenen WorldStar Student'da yarıştı.
Türkiye'den başvuran Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Grafik Tasarım bölümü öğrencileri Mücahit Hilmi Yaman, Fethullah Er ve Abudukeyoumu Yasen, "Heinz Ketçap Mayonez Ambalajı" isimli öğrenci projesi ile "WorldStar Student 2019-Uluslararası Ambalaj Tasarımı Öğrenci Yarışması"nda üçüncülük elde ederek bronz ödül almaya hak kazandı. Türkiye'den katılan diğer 17 proje ise sertifika aldı.
WorldStar Student, 2006 yılından bu yana WPO tarafından sadece öğrencilerin katılımına açık olarak organize ediliyor.
WorldStar Student Yarışması'na Türkiye'den öğrencilerin katılımını sağlayan tek yarışma olan Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması ise ASD tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkısıyla düzenleniyor.
TÜRKİYE'YE 4 ÖDÜL
Öte yandan, WPO tarafından düzenlenen ve sektörün en prestijli yarışmalarından biri olan WorldStar 2020'nin sonuçları da açıklandı.
36 ülkenin 12 farklı kategoride yarıştığı ve toplam 321 başvurunun olduğu WorldStar 2020'de Türkiye'den 4 katılımcı ödül kazandı. WorldStar 2020 Yarışması'nda ödül alan şirket ve ambalajlar "Beta Gıda Sanayi (Beta Tea Tera Fusion koleksiyonu),Kütahya Porselen (6’lı pasta tabak seti),Kütahya Porselen (Ottoman kahve takımı) ve Tulipack Ambalaj (damla formlu gıda ambalajı)" olarak belirlendi.
WorldStar 2020 ve WorldStar Student Yarışması'nın kazananları, ödüllerini 7-13 Mayıs 2020'de Almanya Düsseldorf'ta gerçekleşecek Interpack 2020 Fuarı'nda 8 Mayıs akşamı yapılacak törende alacak.
"ÖDÜLLER TÜRK AMBALAJ SEKTÖRÜNÜ GÜÇLENDİRİYOR"
Açıklamada görüşlerine yer verilen ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, uluslararası arenada rekabet gücü sağlayacak ürünlerin sayısını gençler sayesinde artıracaklarını belirterek, WPO WorldStar Student Yarışması'nda kazanılan bronz ödülün önemli bir başarı olduğunu vurguladı.
Sarıbekir, WorldStar 2019'da Türkiye'nin, 22 ödül ile en çok ödül kazanan ikinci ülke olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Ülkemizin yarışmadan her yıl ödülle dönmesi büyük bir başarı. Yarışmaya katılan ve ödül kazanan öğrencileri ve şirketleri tebrik ediyorum. Türkiye ambalaj sektörünün küresel alandaki yükselişi sürüyor. Ambalaj tedarikinde Avrupa ve Avrasya'nın merkezi olan Türkiye, katma değerli üretime odaklanarak istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Bu gibi yarışmalardan gelen ödüller, Türk ambalaj sektörünün küresel ölçekteki algısını güçlendiriyor."
2020 yılında 9'uncusu düzenlenecek olan Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması başvurularının şubatta başladığını ve hazirana kadar süreceğini aktaran Sarıbekir, "Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması, uluslararası arenada yetkinliğe ve geçerliliğe sahip ülkemizdeki tek ambalaj yarışması. Bu yarışmayı marka sahiplerine, tasarımcılara ve ambalaj üreticilerine uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazandırmak için başlattık." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!