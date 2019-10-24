Ambalajın genç tasarımcıları ödüllendirildi

24 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Açıklamaya göre seçici kurulun yarışmaya başvuran 152 proje üzerinden yaptığı değerlendirme sonucunda toplam 18 proje ödül kazandı.
Yarışmayı Yaşar Üniversitesi Grafik Tasarımı öğrencisi Uğur Altun ‘Macuni Mesir Ambalaj Tasarımı’ projesi ile kazanırken, Gazi Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrencisi Pelinsu Şirin ‘Soapy’ projesiyle ikinci, İstanbul Medipol Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrencisi Hande Nur Yılmaz ‘Soucup’ projesiyle üçüncü oldu.
Yarışmanın birincisi 5 bin TL, ikincisi 3 bin TL, üçüncüsü ise 2 bin TL para ödülünün sahibi olurken mansiyon alan üç öğrenci 1.000 TL ile ödüllendirildi.
Ayrıca ilk üçe giren öğrenciler 12 ay boyunca karşılıksız ASD & TÜYAP Öğrenim Bursu almaya da hak kazandı. Kazanan projeler fuar boyunca Avrasya Ambalaj Fuarı alanında sergilenecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, yarışmada başarılı olan öğrencilerin uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil etme fırsatı bulduğunu belirterek “Bir ambalajın tasarımı ürünün kendisi kadar önemli. Ambalaja konulan her ürün bir kimlik kazanıyor. Kazanan öğrencilerimiz, uluslararası yarışmalara katılıp Türkiye’yi temsil etme hakkı ve burs fırsatı da kazanıyor. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimizin uluslararası yarışmalardan başarıyla döneceğine inanıyorum. Yarışmamız sadece öğrenciler için değil sektörümüz ve ülkemiz adına da büyük önem taşıyor. Bize uluslararası arenada rekabet gücü sağlayacak ürünlerimizin sayısını gençlerimiz sayesinde artıracağız. Yarışmada dereceye giren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!