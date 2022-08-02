Ambalaj sektörü ihracatta gaza bastı

AA

Ambalaj Sanayicileri Derneği'nden (ASD) yapılan açıklamaya göre, üretim, ihracat ve istihdam odaklı çalışan ambalaj sektörü, Türkiye'nin toplam ihracatına verdiği katkıyı sürdürüyor. Sektör, geçen yılı yüzde 26 değer artışı ile 6,5 milyar dolar ihracatla kapattı. En fazla ihracat yapılan ilk 3 ülke sırasıyla Birleşik Krallık, Almanya ve Irak oldu.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye'nin ilk 1000 (Birinci 500 + İkinci 500) Büyük Sanayi Kuruluşu arasında 2021 yılında 42'si ASD üyesi olmak üzere toplam 65 ambalaj sektörü firması yer aldı. Ambalaj sektörünün yıllık değişimine bakıldığında, İSO ilk 1000'de yer alan firma sayısının 62'den 65'e yükseldiği, söz konusu 65 firmanın gerçekleştirdiği üretimden satışların bir yıl öncesine göre yüzde 43,77, ihracatlarının yüzde 32,79 ve çalışan sayılarının yüzde 28,66 arttığı belirlendi.

Ambalaj sektöründeki firmaların 2021'de "İSO Birinci 500 + İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" firmalarının üretimden satışlarının yüzde 3,1, ihracatlarının yüzde 1,6 ve çalışan sayılarının ise yüzde 1,9'unu oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, İSO 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde, ambalaj sektöründe yaşanan büyümenin devam ettiğinin görüldüğünü belirterek, büyümenin odağında ihracatın yer aldığını söyledi.

Sektörün 2021 yılında 2,7 milyar dolar dış ticaret fazlası vererek cari açığa yapılan pozitif katkının arttığını aktaran Sarıbekir, "Ambalaj sektörü olarak her geçen gün daha çok ihracat yapmayı hedeflemeliyiz. Türkiye'de ürettiğimiz ambalajların en az yarısını ihraç edebilmek amacıyla çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Sarıbekir, emtia fiyatları, ham madde sorunu, üretim maliyetlerinde 3 kata varan artışlar ve konteyner sıkıntılarının ihracatı olumsuz etkileyen faktörlerin başında geldiğini bildirdi.