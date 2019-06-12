Ambalaj sektörü İSO listesine 33 firma ile girdi

12 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ASD'den yapılan açıklamaya göre, ambalaj sektöründe yaşanan büyüme kendisini İSO Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde de gösterdi. Listede 20'si ASD üyesi olmak üzere toplam 33 ambalaj firması yer aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen ASD Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, İSO listesinde ambalaj sektörünün payının arttığına işaret ederek, bundan sonra da ihracat odaklı büyüme hedefiyle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.
Geçen yılı 23 milyar dolar pazar büyüklüğü ve 4,6 milyar dolarlık ihracat geliri ile tamamlayan ambalaj sektöründeki büyüme İSO Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine de yansıdı.
Bir önceki yıl listede 29 sektör firması yer alırken, geçen sene bu rakam 20'si ASD üyesi olmak üzere toplam 33 firmaya yükseldi.
ÜRETİMDEN SATIŞLAR YÜZDE 59 ARTTI
Sarıbekir, sadece büyüme ve ihracat olarak değil aynı zamanda dış ticaret fazlası olarak bakıldığında da son derece olumlu bir yılı geride bıraktıklarını belirtti.
Zeki Sarıbekir, şunları kaydetti:
"Ambalaj sektörünün yıllık değişimine bakıldığında, İSO ilk 500’de yer alan 33 firmanın gerçekleştirdiği üretimden satışların önceki seneye göre yaklaşık yüzde 59, dönem karlarının yaklaşık yüzde 142, ihracatlarının yüzde 45,42 ve çalışan sayılarının da yüzde 25,44 oranında arttığı görülüyor. Ambalaj sektörü olarak İSO 500 içerisindeki büyüklüğümüzü de artırıyoruz. Firmalarımızın üretimden satışları İSO 500'ün yüzde 3,4'ünü, dönem karlarının yüzde 2'sini, ihracatlarının yüzde 1,5'ini ve çalışan sayılarının da yüzde 2,3'ünü oluşturuyor."
Ambalaj sektöründe ana odaklarını ihracat olarak belirlediklerini anlatan Sarıbekir, "Her geçen gün daha çok ihracat yapmayı hedeflemeliyiz. Türkiye’de ürettiğimiz ambalajların en az yarısını ihraç edebilmek amacıyla çalışmalıyız. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü yılını kutlayacağımız 2023’te 30 milyar dolarlık pazar büyüklüğü ve 10 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.
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