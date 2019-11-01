"Ambalaj Fuarı’nda yabancı ziyaretçi rekoru"

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) ve Reed Tüyap işbirliği ile Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 25'inci Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı dünyanın dört bir yanından yoğun bir ziyaretçi ilgisi ile karşılaştı. 48 ülkeden 1.229 firma ve firma temsilciliğinin katıldığı fuarı 119 ülkeden 9.406’sı yurtdışından, 54.827’si yurtiçinden olmak üzere toplam 64.233 kişi ziyaret ederken, geçtiğimiz yıla göre yüzde 10 artış dikkat çekti. Ayrıca bu yıl fuarda 37 ülkeden 995 alım heyeti ağırlandı. Önümüzdeki sene 26'ncısı düzenlenecek olan Avrasya Ambalaj İstanbul Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı, 21-24 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin ambalajda Avrupa ve Avrasya’nın merkezi olduğuna işaret eden ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı’nın Ambalaj Sektörü için her geçen gün daha önemli hale geldiğini ve sektörün gelişmesine katkıda bulunduğunu ifade etti. Ambalaj tüketiminin refah seviyesi ve sanayideki gelişmişliğin bir göstergesi olduğunu belirten Zeki Sarıbekir, kişi başı ambalaj tüketiminin süpermarketlerin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla da Türkiye'de de hızla arttığını vurguladı. Son 15 yılda ambalaj tüketiminin 2 kat arttığını kaydeden Zeki Sarıbekir, kişi başı yıllık tüketimin 250 dolara ulaştığını söyledi.

Ambalaj Sektörünün dış ticaret fazlası veren ve cari açığa pozitif katkı yapan bir sektör olduğunun altını çizen Zeki Sarıbekir, ilk altı ayda 2,32 milyar dolar ihracat yaptıklarını ve toplamda 918 milyon dolarlık dış ticaret fazlası verdiklerini vurguladı.

Türkiye'nin ambalajda kaliteden lokasyona, üretim teknolojilerinden fiyata kadar çok sayıda avantajının olduğunu kaydeden Zeki Sarıbekir, "Ülke ekonomisinin en önemli sorunlarından biri olan dış ticaret açığının kapanmasına sağladığımız katkıyı artırarak sürdürüyoruz. Ambalaj Sektörü olarak her geçen gün daha çok ihracat yapmak ve Türkiye’de ürettiğimiz ambalajların en az yarısını ihraç edebilmek amacıyla çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

AMBALAJ SEKTÖRÜ HEDEFLERİNE ULAŞACAK

2019 yılında sektör olarak en az 25 milyar dolar pazar büyüklüğü ve 5 milyar dolar ihracat geliri hedeflediklerini ve bu hedeflere ulaşacaklarına inandıklarını belirten Zeki Sarıbekir, şöyle devam etti:

"Ülkemizde 350 milyar dolarlık bir ekonomik hareketi ambalajlarla sağlıyoruz. Sektör olarak rekabet gücümüz ve potansiyelimiz yüksek. Türkiye Ambalaj Sektörünün ürünleri dünyada 180 ülkeye direkt ve dolaylı olarak ihraç ediliyor. Ambalaj sanayimiz Avrasya’nın ambalaj merkezi olma yolunda kararlı adımlarla yürüyor."

AMBALAJIN GENÇ TASARIMCILARI ÖDÜLLENDİRİLDİ

Fuarın açılış gününün akşamında toplam 152 projenin yarıştığı 15’inci Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2019'un kazananları da belli oldu. Yarışmanın sonuçları, Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı açılış kokteylinde yapılan törende açıklandı.

Seçici Kurul'un yarışmaya başvuran 152 öğrenci projesi üzerinden yaptığı değerlendirme sonucunda toplam 18 öğrenci projesi ödül kazandı. Yarışmayı Yaşar Üniversitesi Grafik Tasarımı öğrencisi Uğur Altun ‘Macuni Mesir Ambalaj Tasarımı’ projesi ile kazanırken, Gazi Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrencisi Pelinsu Şirin ‘Soapy’ projesiyle ikinci, İstanbul Medipol Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrencisi Hande Nur Yılmaz ‘Soucup’ projesiyle üçüncü oldu. Yarışmanın birincisi 5 bin TL, ikincisi 3 bin TL, üçüncüsü ise 2 bin TL para ödülünün sahibi olurken mansiyon alan üç öğrenci ise 1.000 TL ile ödüllendirildi. Ayrıca ilk üçe giren öğrenciler 12 ay boyunca karşılıksız ASD & TÜYAP Öğrenim Bursu almaya da hak kazandı.