Ambalaj fabrikasında çıkan yangın zarara neden oldu - KAYSERİ

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Organize Sanayi Bölgesi 30. Cadde'deki ambalaj ürünleri imalatı yapılan bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.Fabrikada zarara neden olan yangında soğutma çalışması sürüyor.