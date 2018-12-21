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Yapay zeka destekli ev için akıllı asistanlar yeni bir skandalla daha gündeme geldi. Amazon’un akıllı asistanı Amazon Alexa’yı kullanan bir kullanıcıdan kayıt edilen ortam sesleri, yanlışlıkla başka bir kullanıcının e-posta adresine gönderildi. Kullanıcıdan habersiz elde edilen bu kayıtlarının arasında, banyodaki sesler bile çıktı.
Alman basın kuruluşu C’T dergisinin ortaya çıkardığı skandal, şöyle gelişmiş:
Avrupa Birliği’nde (AB) Mayıs 2018’de yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) kapsamında Almanya’daki bir Amazon kullanıcısı, geçen Ağustos ayında Amazon’daki kişisel bilgilerine ilişkin rapor istedi. Yasaya sözkonusu kullanıcının e-posta adresine yaklaşık boyutu 100 MB olan sıkıştırılmış bir dosya (zip) gönderildi.
Kendisine iletilen bu dosyayı açan kullanıcı, “.wav” formatında 1700 ses dosyasıyla karşılaştı. Üstelik bu dosyada ses kayıtlarının tercümelerine de yer verildi.
Ancak işin ilginç yanı, sözkonusu kişi Alexa kullanıcısı olmadığı gibi kendisine gönderilen ses kayıtlarının da başka kişilere ait olduğunu fark etti.
YANLIŞ KAYIT, YANLIŞ ADRESE GİTTİ
100 MB’lik dosyayı inceleyen dergi, ses kayıtlarında bir kadın kullanıcının ne zaman eve geldiğini, ne zaman çıktığını; bir erkek kullanıcının ise duşta olduğu sırada bile ortamdaki sesin kayıt edildiğini ortaya çıkardı. Kayıtlarda kullanıcıların yaptığı sorgular, saat kaçta kalkıp, kaçta yattıkları, müzik tercihleri, sosyal medya profilleri ve kişisel bilgilerine de rastlanıldı.
Durum ilgili kişilere ve Amazon’a bildirince, ses kayıtlarının gerçek sahipleri olan iki sevgili de ortaya çıktı. “Evet bu sesler bize ait” diyen bu kullanıcıların Amazon Alexa desteğine sahip olan Echo ve Fire TV kullandığı tespit edildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Amazon’un temsilcisi, yaşanan olayı bir talihsizlik olarak niteleyerek, bir çalışanlarının bir defaya mahsus hata yaptığını ifade etti.
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