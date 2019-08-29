29 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Güney Amerika'nın kuzeyinde Amazon havzasını kaplayan, beş buçuk milyon kilometrelik alanıyla çeşitli egzotik bitki örtüsü ve hayvan türlerine ev sahipliği yapan yağmur ormanlarında çıkan yangınlar başta Brezilya olmak üzere Peru, Bolivya ve Paraguay'a da sıçradı.
Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsünün (INPE) verilerine göre, Brezilya'da Amazon yağmur ormanlarında yılbaşından bu yana 83 binden fazla yangın çıktı. INPE, ülkede hala yerli kabilelerin yaşadığı 148 bölgede devam eden 3 bin 553 yangınla mücadele edildiğini kaydetti.
Bunun yanında ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) uydu verileri, Brezilya'da Amazon yağmur ormanlarında süren yangınların son 9 yılın en yoğun seviyesine ulaştığını ortaya koydu.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Amazonlar'da devam eden orman yangınları konusunda 6 Eylül tarihinde Venezuela hariç komşu ülkelerin temsilcileriyle Kolombiya'nın Leticia şehrinde bir toplantı düzenleneceğini açıkladı.
2019'DA 730 BİN YANGIN ALARMI
Global Forest Watch sitesine göre de Amazon ormanlarının yüzde 60'ına ev sahipliği yapan Brezilya'da bu yıl 1 Ocak'tan 28 Ağustos'a kadar 730 binden fazla yangın alarmı verildi.
Yangın alarmlarının sadece yüzde 5'i el değmemiş ormanlık alanları kapsarken, alarmların yüzde 29'unun maden alanlarının bulunduğu ormanlık araziler için verilmesi dikkati çekti.
YERLİ KABİLELER ENDİŞELİ
Amazonlardaki yerli kabileler, orman yangınlarının yaşadıkları bölgeleri tehdit ettiğini söyledi.
Bau kabilesinin lideri Mydje Kayapo, yangınların yaşam alanlarına çok yaklaştığını ve yerliler için tehdit oluşturduğunu söyledi.
Kayapo, Bau kabilesi olarak yangınları takip etmek için bir izleme grubu oluşturduklarını ve Amazon ormanlarını aynı zamanda kaçakçılar, madenciler ve bölgeyi sömürmek isteyen diğer kişilerden de korumaya çalıştıklarını dile getirdi.
Amazonlar'da ormanların hızla yok edildiğini vurgulayan Kayapo, "Bölgemiz ormansızlaştırılıyor, kötü bir şekilde tahrip ediliyor. Yerli topluluklar olarak birleşmemiz gerekiyor." diye konuştu.
Kayapo, yangınlardan sonra Amazon ormanlarını istila etmek ve yeni yerleşimler kurmak için gelenler olursa buna karşı çıkacaklarını, ormanların sahipsiz bırakılmayacağını bildirdi.
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