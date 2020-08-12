Amazon.com.tr’den yüzde 70’e varan Büyük Moda İndirimi

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Amazon.com.tr yaptığı açıklama ile yüzde 70’e varan Büyük Moda İndirimleri’ni duyurdu. 6-31 Ağustos tarihlerinde geçerli olacak fırsatlar tüketicilere hem yaz sezonu hem de yılın geri kalanında ihtiyaç duyabilecekleri on binlerce popüler giyim ürününde cazip indirimler sunacak.

Kampanya boyunca modaseverler koşu kıyafetleri, şort ve taytlardan ayakkabı ve terliklere, etek, elbise ve pantolonlardan tişört, gömlek ve iç giyime, güneş gözlüğü ve plaj giyimden cüzdan, çanta ve çoraplara geniş yelpazedeki birçok yetişkin ve çocuk giyim ürününe özel fiyatlarla sahip olabilecekler.

Kampanyada Adidas, Camper, Defacto, Geox, Jack & Jones, Koton, Levi’s, Puma, Under Armour, United Colors of Benetton gibi birçok seçkin markanın ayakkabı ve giyim ürünleri de özel indirimlerle tüketicilerle buluşacak. Büyük Moda İndirimleri kampanyasına www.amazon.com.tr/buyukmodaindirimi ve Amazon.com.tr mobil alışveriş uygulaması üzerinden ulaşılabilecek.

"Büyük Moda İndirimi" kapsamında, Koton ürünlerinde yüzde 70’e varan indirimler, Puma ürünlerinde yüzde 50’ye varan indirimler, Camper ürünlerinde yüzde 50’ye varan indirimler, Under Armour ürünlerinde yüzde 50’ye varan indirimler, Jack & Jones ürünlerinde yüzde 50’ye varan indirimler sunulacak.