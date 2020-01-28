28 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
TOBB, Amazon.com.tr ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle KOBİ'lere ve işletmelere e-ticaretin avantajlarını ve Avrupa'ya e-ihracatın ipuçlarını anlatarak yerli markaları e-ihracatla büyütecek BiTıklaAvrupa e-ihracat eğitimi Denizli'de yapıldı.
Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi eğitmenleri ve Amazon.com.tr satış ekibi tarafından verilen eğitimlere 150 KOBİ'den temsilciler katıldı.
KOBİ'lerin Amazon'un Avrupa pazar yerlerinde (Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya) işlerini büyütmelerine ve satışlarını artırmalarına destek olmak üzere kurgulanan eğitimler, 2020 yılı boyunca Türkiye genelinde 20'nin üzerinde ilde gerçekleştirilecek.
Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melek Sözkesen, Denizli ihracat ve turizm şehri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"KOBİ’lerimizin, iş dünyamızın daha iyi şartlarda yol alması, Denizli markalarının tüm dünyayla buluşması için birçok girişim ve yeniliğe imza atıyoruz. Bu anlamda TOBB, Amazon.com.tr ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçen BiTıklaAvrupa e-ihracat programının bir paydaşı olmaktan mutluluk duyuyoruz. 2020 yılı Denizli için değişim ve gelişimin yılı olacak. Bu değerli iş birliği ihracatçı üyelerimizin ihracatta hak ettiği payı alması, işlerini büyüterek geliştirmeleri için büyük bir adım. Tüm üyelerimize bu iş birliğinden faydalanmalarını önemle tavsiye ediyorum."
Amazon.com.tr Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Eğitmeni Dr. Emre Doğru ise BiTıklaAvrupa eğitimleriyle ilgili KOBİ'lilere eğitim verdi.
BiTıklaAvrupa eğitimleri, dijital tüketicinin beklentileri, e-ihracatta yatan potansiyel, Amazon.com.tr'nin satıcılara sunduğu fırsatlar ve Amazon üzerinden e-ihracat yapabilmek için gerekli adımlar gibi başlıkları kapsıyor.
TOBB çatısı altındaki odalara kayıtlı ve e-ihracatla işini büyütmek isteyen tüm şirketlerin katılımına açık ve ücretsiz olan eğitimler, TOBB'a bağlı odaların organizasyonunda gerçekleştiriliyor.
Herhangi bir eğitim seansına katıldıktan sonra Amazon Avrupa'da satış için kaydını tamamlayan tüm satıcılara Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya pazar yerlerinin her birinde ayrı ayrı kullanabilmeleri için 25'er Euro, İngiltere pazaryerinde kullanabilmeleri için ise 20 İngiliz Sterlini değerinde site içi hediye reklam bedeli sunulacak.
Eğitimlere ilişkin başvuru formu ve eğitim takvimine "www.bitiklaavrupa.com" üzerinden ulaşılabiliyor.
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