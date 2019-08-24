Amazon yangınları: Brezilya lideri Bolsonaro 'yaptırım' çağrıları sonrası orduyu devreye sokuyor

24 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Amazon'da rekor sayıya ulaşan yangınların, uluslararası bir kampanyaya dönüşmesi sonrası Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, orduyu yangınla mücadele için devreye soktu.
Karar, Avrupalı liderlerden peşpeşe gelen ve yaptırımın da telafuz edildiği mesajlar sonrası geldi.
Orduya görev veren Bolsonaro, diğer ülkelerden gelen tepkileri de eleştirerek, bu tür yangınların cezalandırıcı yaptırımlar için "bahane olarak kullanılamayacağını" savundu.
Fransa ve İrlanda, Amazon yangınları ile ilgili harekete geçilmemesi durumunda, Güney Amerika ülkeleri ile kurulan ticaret anlaşmasını onaylamayacaklarını açıkladı.
Bazı uzmanlara göre "yangınların yüzde 99'undan" - kasıtlı ya da kazayla - insanlar sorumlu.
Brezilya'da Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nün uydu görüntülerinden elde ettiği verilere göre bu yıl içinde yarısından fazlası Amazon bölgesinde olmak üzere 72 binden fazla orman yangını çıktı.
Bu geçen yılın aynı dönemine göre yüze 84'lük bir artışı gösteriyor.
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun iktidara gelmesinden sonra, çevre konusunda kesilen cezalar önemli oranda azaldı.
Yerel gazeteler, bazı bölgelerde halkın, tarım arazisi elde etmek için "orman yangını günleri" düzenlemeye başladığını yazıyor.
Çevreci gruplar da yangınları Bolsonaro hükümetinin Amazonlar'ı endüstriyel tarım, madencilik ve kerestecilikle ekonomik faaliyete açma politikasına bağlıyor, Brezilya liderinin bu çabalarının tarım ve çiftlik arazisi açmak için ormanların yakılmasını teşvik ettiğini söylüyor.
Bolsonaro'nun Ocak'ta göreve gelmesinden bu yana ülkede ormansızlaşmanın üç kat arttığı tahmin ediliyor.
Jair Bolsonaro ise hafta içinde yaptığı açıklamada, yangınları "hükümeti zor durumda bırakmaya çalışan çevre örgütlerinin çıkarıyor olabileceğini" iddia etmişti.
Cuma günü televizyona çıkan Jair Bolsonaro, orman yangınlarının "tüm dünyada yaşandığını" savundu ve "uluslararası yaptırımlar için bahane olarak kullanılamaz" dedi.
Aynı açıklamada, orduya yetki verdiğini de ifade ederek, "Ben kendim de eski bir asker olarak Amazon'u sevmeyi ve onu korumayı biliyorum" dedi.
Bu açıklama öncesi Finlandiya Maliye Bakanı da Avrupa Birliği'ne çağrı yaparak, Brezilya'da et ithalatının durdurulmasının masaya konulmasını istedi.
Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel de konuyu uluslararası kriz olarak tanımladı.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1165022004392681472?s=20
ABD Başkanı Donald Trump da Cuma akşamı Bolsonaro ile konuştuğunu ve "Amazon yağmur ormanlarındaki yangına yardım için hazırız" dediğini belirten bir tweet paylaştı.
Çevre grupları da Cuma günü, Brezilya'nın dünyadaki temsilcilikleri çevresinde protesto eylemleri düzenledi.
Sosyal medya üzerinden de aynı anda Amazon'daki yangınlara karşı farkındalık yaratmak isteyen kampanyalar düzenleniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!