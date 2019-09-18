Üç seriden oluşan Yüzüklerin Efendisi (Lord of The Rings) filminin bütçesinin üç katı bütçeye sahip Amazon yapımı Yüzüklerin Efendisi dizisi Yeni Zelanda'da çekilecek.

Çekimleri Yeni Zelanda'da yapılan Peter Jackson'ın yönettiği film serisinin toplam bütçesi 368 milyon dolardı. Dizi olarak çekilecek olan yeni Yüzüklerin Efendisi projesinin 1 milyar dolar ile şu ana kadar çekilen en büyük bütçeli dizi olması bekleniyor.

Dizi çekimlerinin önümüzdeki aylarda başlayacağı duyuruldu. Çekimler Yeni Zelanda'nın kuzey adasında yer alan Auckland'da üç farklı yerde yapılacak.

Yeni Zelanda hükümeti, çekimlerin Yeni Zelanda'da gerçekleşmesi için büyük çaba harcadı. Çekim yeri için listede olan bir diğer yer ise İskoçya'ydı. Fakat Birleşik Krallık'ta Brexit dolayısıyla yaşanan belirsizliğin dizinin çekim yeri seçiminde etkili olduğu düşünülüyor.

Dizideki hikayenin zamanının, Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği filmindeki zamandan 3 bin 441 yıl öncesinde geçeceği biliniyor.