Amazon Prime üyeleri, Prime Day boyunca 250 milyonu aşkın ürün satın aldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de bu yıl 21-22 Haziran'da ikinci kez gerçekleşen Amazon Prime Day, neredeyse tamamı küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşan Amazon'un satış ortakları için şimdiye kadarki en büyük 2 gün oldu.
20 ülkedeki Prime üyeleri, bu yıl önceki tüm Prime Day'lerden daha fazla alışveriş yaptı ve ev, moda, güzellik ve elektronikte büyük indirimler elde etti. Üyeler, dünya çapında 250 milyondan fazla ürün satın aldı.
Prime Day boyunca tüm dünyada en çok ilgi gören kategoriler güzellik, gıda-içecek, bebek bakım, Amazon cihazlarını da içeren elektronik, giyim ve ev ürünleri olurken, Türkiye'deki Prime üyeleri Sandisk 16GB Ultra Fit Usb 3.1 Flash Bellek ve Samsung Galaxy Tab A 8 inç Wi-Fi 2019 gibi birçok üründe indirimlerden faydalandı.
Prime Day Türkiye'de kitap kategorisi oldukça ilgi gördü ve en çok satan kitaplar arasında Jules Verne'nin kaleme aldığı "Zacharius Usta", Sun Tzu'nun "Savaş Sanatı" ve Anton Çehov'un "Altıncı Koğuş"u gibi dünya klasikleri yer aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon Türkiye Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, şunları kaydetti:
"Amazon'da başarılı bir Prime Day'i daha geride bıraktığımız için çok mutluyuz. Bu Prime Day, Türkiye'de Amazon'un bugüne kadar yaşadığı en yoğun 2 gün oldu. Türkiye'deki Prime üyelerine her kategoriden binlerce indirim fırsatının yanı sıra Prime Video ve Prime Gaming ile eğlencenin en iyilerini sunduğumuz için gururluyuz. Bu yılki Prime Day boyunca tüm Prime üyelerimizin Amazon.com.tr'den alışveriş yapmanın kolaylığını ve rahatlığını bir kez daha tecrübe etmiş olduklarını umuyorum."
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