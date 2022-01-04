Amazon Prime Gaming Ocak ayı oyunları belli oldu. Amazon Prime ücretsiz oyunları açıklandı. 7,90 olan Amazon Prime üyeliği ile her ay kullanıcılara belli oyunlar ücretsiz olarak sunuluyor. Peki, Amazon Prime Gaming Ocak ayı oyunları neler? İşte Amazon Gaming ücretsiz oyunları Ocak 2022

AMAZON PRIME GAMING OCAK 2022 ÜCRETSİZ OYUNLARI

Star Wars Jedi: Fallen Order 279,00 TL

Total War : Warhammer 345,00 TL

Two Point Hospital 125,00 TL

WRC 7 FIA World Rally Championship 99,00 TL

World War Z: Aftermath 61,00 TL

Abandon Ship 40,00 TL

Paper Beast 32,00 TL

In Other Waters 25,00 TL

Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered 18,00 TL